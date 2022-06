POL-SZ: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Schandelah

Peine (ots) - Sachbeschädigung an PKW Am Freitag den 10.06.2022, im Zeitraum von 05:55 - 06:25 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen am Straßenrand abgestellten Firmen-PKW in Peine in der Schloßbleiche. Der Mitarbeiter der Firma stellte den PKW ab, stieg aus und verließ die Örtlichkeit. Nach ca. 30 ...

mehr