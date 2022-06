Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 11.06.2022 für den Bereich Peine

Peine (ots)

Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag den 10.06.2022, im Zeitraum von 05:55 - 06:25 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen am Straßenrand abgestellten Firmen-PKW in Peine in der Schloßbleiche. Der Mitarbeiter der Firma stellte den PKW ab, stieg aus und verließ die Örtlichkeit. Nach ca. 30 Minuten kehrte der Mitarbeiter wieder zurück und stellte diverse Beschädigungen (Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und zerstochener Reifen) an dem PKW fest. Es ist ein Schaden von ca. 300 Euro entstanden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 99 90 zu melden.

