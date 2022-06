Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 10. Juni 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Freitag, 10.06.2022, gegen 03:00 Uhr

Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Geldausgabeautomat mutmaßlich aufgesprengt. Durch Zeugen waren der Polizei Explosionsgeräusche aus dem Bereich des Gewerbegebietes Am Moorbusch gemeldet worden. Vor Ort stellten dann die eingesetzten Beamten den aufgesprengten Geldausgabeautomaten fest. Dieser war in der Außenwand eines Einkaufsmarktes eingelassen. Die angrenzenden Wände dieses und eines weiteren Geschäftes wurden durch die Explosion in Mittleidenschaft gezogen und beschädigt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der oder die Täter unerkannt flüchten. Zum entstandenen Sachschaden und zum eventuellen Diebesgutes können derzeit keine Angabe gemacht werden. Die Ermittlungen der Spezialisten der Polizei wurden aufgenommen. Weitere Angaben können nicht gemacht werden.

