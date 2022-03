Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 26.03.2022, 20:00 Uhr, bis zum 28.03.2022, 15:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus im Pappelweg in Speyer-Nord, indem sie ein Kellerfenster aufbrachen. Im Inneren erbeuteten sie eine ältere Spiegelreflexkamera der Marke Canon sowie mehrere Flaschen alten Schnaps. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro und Diebstahlsschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Pappelwegs in Speyer-Nord beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Speyer, telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell