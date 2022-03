Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Schlägerei im Straßenverkehr

Römerberg (ots)

Am 28.03.2022 gegen 18:55 Uhr begegneten sich ein 32-Jähriger und ein 46-Jähriger mit ihren PKW in einer Engstelle in der Berghäuser Straße. Dort hätte der 32-Jährige hinter einem parkenden PKW halten und dem 46-Jährigen Vorrang gewähren müssen. Stattdessen befuhr der 32-Jährige die Engstelle und zwang den 46-Jährigen zum Abbremsen, weswegen dieser hupte. Anschließend entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf sich beide Fahrer durch das geöffnete Fenster beleidigten. Schließlich stellten beide Fahrer ihre PKW ab. Der 32-Jährige stieg aus und begab sich ans Fenster des weiter im PKW sitzenden 46-Jährigen, wo er diesen weiter beschimpfte und mit der Hand ins Gesicht fasste. Daraufhin stieg auch der 46-Jährige aus und schlug dem Jüngeren mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Die eintreffende Polizei trennte die Kontrahenten. Der 32-Jährige trug Schwellungen im Gesicht und Schmerzen im Oberschenkel davon, der 46-Jährige verspürte Schmerzen in der Wange. Eine notfallmedizinische Behandlung war nicht erforderlich.

