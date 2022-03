Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Motorradunfall infolge unangepasster Geschwindigkeit

Römerberg (ots)

Am 27.03.2022 um 00:44 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit einer 21-jährigen Beifahrerin auf dem Motorrad die Germersheimer Straße in Richtung Speyer. In einer langgezogenen Linkskurve kam das Motorrad aufgrund unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt durch Ersthelfer vorgefunden und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Hinweise auf eine rauschmittelbedingte Beeinflussung ergaben sich nicht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro und es musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell