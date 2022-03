Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Einbrüche in Gebäudekomplex in der Bahnhofstraße

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 24.03.22, 20:00 Uhr, bis zum 25.03.22, 07:10 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Gebäudekomplex in der Bahnhofstraße ein.

Im Inneren gelangten sie durch Aufhebeln einer Tür in eine Arztpraxis. Aus dieser wurde ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag aus einer Kasse entwendet. Darüber hinaus entstand Sachschaden an der Tür und mithin ein Gesamtschaden von ca. 400 Euro.

Auf bislang unbekannte Weise gelangten sie in eine weitere Arztpraxis, in welcher ein Safe aufgehebelt und ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie Medikamente entwendet wurden. Hier entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Außerdem versuchte die unbekannte Täterschaft, sich durch Hebelversuche an einer Tür Zugang zu einem Firmenbüro zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40 Euro.

Schließlich ging die unbekannte Täterschaft einen im Rohbau befindlichen Gebäudeteil an und hebelte eine Bautür auf, wobei ein Schaden von ca. 50 Euro entstand. Im Inneren des Rohbaubereichs fand sich keine Beute.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Speyer, telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell