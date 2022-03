Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mitwirkung der Polizei Speyer an europaweiten Kontrollen überhöhter Geschwindigkeit

Speyer (ots)

Die Polizeiinspektion Speyer beteiligte sich an der vom 21. bis 27. März 2022 europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung und Verhinderung von überhöhter Geschwindigkeit. Hiermit war auch die Teilnahme an der der europaweiten Aktion "Speedmarathon" am 24.03.2022 verbunden.

Am Dienstag, den 22.03.2022, führte die Polizei Speyer zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße sowie zwischen 14 und 16 Uhr in der Paul-Egell-Straße mobile Geschwindigkeitskontrollen mit einem Lasermessgerät durch. In der Kurt-Schumacher-Straße wurden hierbei keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, jedoch fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht. In der Paul-Egell-Straße an der Einmündung Rulandstraße wurden allerdings 23 Geschwindigkeitsverstöße gemessen. Das schnellste Fahrzeug war mit 53 km/h unterwegs.

Am Mittwoch, den 24.03.2022, führte die Polizei Speyer zwischen 12:43 Uhr und 14:05 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Landauer Straße in Speyer sowie zwischen 15:30 Uhr und 17 Uhr in der Paul-Egell-Straße durch. In der Landauer Straße wurden insgesamt 110 stadtauswärts fahrende Fahrzeuge gemessen, wovon 27 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Der höchste gemessene Wert lag hier bei 56km/h. In der Paul-Egell-Straße wurden 100 in südwestlicher Richtung fahrende Fahrzeuge gemessen, wovon 8 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Der höchste gemessene Wert lag hier bei 50km/h.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 26.03.2022, führte die Polizei Speyer zwischen 1 Uhr und 01:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Stockholmer Straße durch. Hier passierten lediglich zehn Fahrzeuge die Kontrollstelle. Vier von ihnen waren schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs. Der höchste gemessene Wert lag bei 87 km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell