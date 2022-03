Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbrüche in Gartenparzelle und in PKW

Dudenhofen (ots)

Am Morgen des 25.03.2022 stellten die Eigentümer einer am Woogbach gelegenen Gartenparzelle auf Dudenhofener Gemarkung mehrere Hebelmarken an der Tür zum Gartenhäuschen fest, welche zwischen dem 23. und dem 25.03. entstanden sind. Es wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Am 24.03.2022 zwischen 15:15 Uhr und 16:09 Uhr stellte eine Frau aus dem Kreis Germersheim ihren PKW auf dem Waldparkplatz an der Kreisstraße 15 gegenüber dem Dünenpfad ab und ging mit ihrem Hund in den Wald. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und zwei Taschen aus dem Fahrzeuginneren entwendet wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

