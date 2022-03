Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - versuchte gefährliche Körperverletzung am Busbahnhof

Speyer (ots)

Am 27.03.2022 gegen 06:40 Uhr meldeten Zeugen fünf randalierende Jugendliche am Busbahnhof. Die Polizei traf am Parkhaus vier Jugendliche / Heranwachsende zwischen 16 und 20 Jahren an, bei denen sich Hinweise auf eine starke Alkoholisierung ergaben. Sie gaben an, von drei Männern zunächst nach Zigaretten gefragt und dann mit einem Messer und abgebrochenen Glasflaschen bedroht worden zu sein. Die Jugendlichen seien dann weggerannt und mit einer Glasflasche beworfen worden, die einen 19-Jährigen an der Jacke streifte, ihn aber nicht verletzte. Insgesamt wurde niemand verletzt.

Es liegt nur eine vage Beschreibung der Tatverdächtigen vor. Demnach sollen diese zwischen 20 und 30 Jahren alt, südländischen Phänotyps, sowie mit Kopfbedeckungen und einer Plastiktüte bestückt gewesen sein.

Wer hat das Geschehen zur Tatzeit beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Beteiligten geben?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Speyer, telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.

