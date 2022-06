POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.06.2022.

Osnabrück (ots) - VW-Betriebsratschefin rechnet in einzelnen Bereichen mit Jobabbau bei Volkswagen Cavallo: Jedes Werk in der Transformation mitnehmen Osnabrück. VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo rechnet in einzelnen Bereichen mit einem weiteren Jobabbau im Volkswagen-Konzern. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie: "Davor können wir nicht ...

mehr