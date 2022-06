Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 09.06.2022:

Peine (ots)

Polizeieinsatz nach Landfriedensbruch in Peine

Ursprungsbericht:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/5242870

Nachdem am 07.06. eine größere Personengruppe Polizeibeamte angriff und versuchte daran zu hindern einen mutmaßlichen Drogendealer festzunehmen, erfolgten am heutigen Vormittag erste Maßnahmen. Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse bei Beschuldigten konnten mit Unterstützung von Bereitschaftspolizei und einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit durchgesetzt werden. Insgesamt konnten durch intensive Ermittlungsarbeit bislang 13 Verdächtige als Teilnehmer des Landfriedensbruchs identifiziert werden. Viele dieser bis jetzt ermittelten Männer zählen zumindest zum Umfeld der sogenannten Clankriminalität. Weitere Ermittlungen schließen sich nun an.

Kommissariatsleiter Christian Priebe:

"Mit diesem schnellen und konsequenten Einschreiten haben wir ein deutliches Zeichen gesetzt. Hier wurde eine rote Linie klar Überschritten und dies werden wir auch zukünftig entsprechend verfolgen."

