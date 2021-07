Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.07.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

B27/ Buchen: Drei Verletzte nach Zusammenstoß Auf der B27 bei Buchen kollidierten am Dienstagnachmittag drei Fahrzeuge miteinander. Eine 54-Jährige fuhr gegen 15.10 Uhr mit ihrem Nissan auf der Bundesstraße in Richtung Walldürn. Vermutlich schlief die Frau ein und geriet deshalb mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn, wo sie seitlich versetzt mit dem Renault eines 20-Jährigen kollidierte. Der dahinter fahrende Lenker eines Mercedes Transporters bemerkte den Zusammenstoß vor ihm wohl zu spät und fuhr auf den Renault auf. Die Fahrer aller drei Fahrzeuge erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die 54-Jährige wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

