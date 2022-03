Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrzeugdiebstahl und Verkehrsunfallflucht

Osnabrück (ots)

Ein 19-Jähriger aus Hasbergen und ein 16-jähriger Osnabrücker stehen im Verdacht, in der Nacht zu Samstag zunächst einen Pkw gestohlen und anschließend damit einen Unfall verursacht zu haben. Der Diebstahl ereignete sich in der Straße An der Lauburg im Stadtteil Hellern. Dort wurde im Verlauf einer Party ein Ford Fiesta gestohlen. Als der Diebstahl auffiel, war der Kleinwagen bereits in der Innenstadt in eine Verkehrsunfallflucht verwickelt worden. Im Wendehammer Große Rosenstraße / Johannisstraße / Seminarstraße war der Ford zunächst mit Sperrmüll und dann mit einem geparkten Smart kollidiert. Die beiden Insassen des Ford flüchteten fußläufig. Ein Zeuge hatte Beobachtungen gemacht und die Polizei verständigt. Im Bereich Hans-Böckler-Straße konnten die gesuchten Personen von einer Funkstreife angetroffen werden. Um die Fahrereigenschaft objektiv feststellen zu können, wurde die Oberbekleidung der beiden Verdächtigen sichergestellt. Die entstandenen Sachschäden werden auf mindestens 17.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder der Verkehrsunfallflucht geben kann und noch nicht mit der Polizei gesprochen hat, meldet sich bitte telefonisch unter 0541/327-2515.

