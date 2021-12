Polizei Hagen

POL-HA: Mutter und Kind von Auto angefahren

Hagen-Mitte (ots)

Mittwoch (22.12.2021) gegen 7 Uhr wurde eine 40-Jährige mit ihrem vierjährigen Sohn bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 27-Jähriger wollte mit seinem VW aus der Altenhagener Straße auf die Straße Altenhagener Brücke fahren. Als er nach rechts in die Straße Am Hauptbahnhof abbog, erfasste er die beiden Fußgänger. Die Hagenerin hatte beabsichtigt die Straße mit ihrem Sohn an einer Ampel zu überqueren. Beide erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Zufahrt zu der Straße Am Hauptbahnhof kurzfristig gesperrt. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. (arn)

