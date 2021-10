Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb schlitzt Cabrio-Dach auf

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - In Brackwede hat ein Unbekannter am Donnerstag, 21.10.2021, das Dach eines Cabriolets beschädigt, um im Fahrzeuginnenraum an Beute zu gelangen. Damit richtete er einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an, während er nur einige CDs und das abnehmbare Bedienteil des CD-Players erbeutete.

Eine Anwohnerin hatte ihren Mazda MX 5 am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, an der Straße zum Alten Hammer abgestellt. Am Donnerstagmorgen entdeckte sie gegen 11:00 Uhr, dass jemand das Dach ihres Cabrios eingeschnitten hatte. Der unbekannte Dieb durchsuchte das Fahrzeug und verschwand mit den erbeuteten Gegenständen.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

