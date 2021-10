Polizei Bielefeld

POL-BI: Graffiti-Sprayer verliert Beweismittel

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Mehrere aufmerksame Zeugen konnten der Polizei wichtige Hinweise zu einem tatverdächtigen jungen Mann geben, der am Samstag, 23.10.2021, Betonpfeiler und Hausfassaden mit Farbe besprühte. Ein Bielefelder verfolge den Sprayer, bis Streifenbeamte ihn vorläufig festnahmen. Ein weiterer Zeuge sammelte einen Kassenbon ein, den der Täter verloren hatte. Auf dem Kassenbeleg war der Kauf von Farbdosen dokumentiert.

Gegen 21:30 Uhr gingen die ersten Meldungen bei der Einsatzleitstelle der Polizei ein. Dabei wurden Hinweise zu Sachbeschädigungen durch Graffiti im Bereich der Ravensberger Straße, Mittelstraße, Luisenstraße, Rohrteichstraße und Karlstraße gegeben. Schließlich trafen Polizisten in der Alsenstraße auf den beschriebenen Tatverdächtigen, an dessen Fersen sich ein Zeuge geheftet hatte.

Der 21-jährige Bielefelder äußerte sich nicht zu dem Tatvorwurf von den insgesamt acht Sachbeschädigungen. Der junge Mann war betrunken und hatte Farbrückstände an den Händen. In den, bei ihm gefundenen, Spraydosen befanden sich die Farbtöne, mit denen an den einzelnen Tatorten gesprüht wurde. Die Beamten stellten Spraydosen, Farbmarker und den Kassenbon sicher. Der 21-Jährge verbrachte die restliche Nacht im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell