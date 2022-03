Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Trunkenheitsfahrt mit Unfall - Gegenverkehr gefährdet

Gehrde (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Emstek die Bundesstraße 214 von Gehrde in Richtung Holdorf. In einer Linkskurve kam der Mann mit seinem 3er BMW nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf mehr als 150 Metern befuhr er den Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Fahrradweg, dabei überfuhr er ein halbes Dutzend Leitpfähle und Verkehrszeichen. Durch ein Lenkmanöver geriet der BMW zurück auf Fahrbahn, von wo er schlussendlich nach links in einen Straßengraben fuhr. Ein entgegenkommender Dacia musste eine Gefahrenbremsung durchführen und seinerseits auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um einen folgenschweren Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern. Das Ehepaar aus Neuenkirchen-Bramsche kam mit dem Schrecken davon. Der Unfallfahrer wurde mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen, zuvor hatte der Mann einen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille gepustet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der verunfallte BMW musste geborgen und abgeschleppt werden, die entstandenen Sachschäden werden auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell