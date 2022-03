Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Gewerbebetrieb

Melle (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in eine Firma am Maschweg in Melle-Gerden ein. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten die Produktions- und Verwaltungsräumlichkeiten. Unter anderem wurden Bargeld, Smartphones und Firmenunterlagen entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell