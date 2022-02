Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Widerstand: Busfahrt endet in Zelle der Polizei

Meerbusch (ots)

An der Bushaltestelle am Laacher Weg rief ein Busfahrer am Freitagnachmittag (11.02.), um kurz vor 15 Uhr, die Polizei zu Hilfe. Ein deutlich alkoholisierter Fahrgast pöbelte andere Kunden an und weigerte sich, den Bus zu verlassen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten mussten den 33-jährigen Mann aus dem Bus begleiten, wogegen dieser sich nach Kräften wehrte. Sein zunächst eher passiver Widerstand schlug außerhalb des Busses in Aggression um. Der Randalierer versuchte, die Beamten zu schlagen und durch Kopfstöße zu verletzen. Er musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Bei einer Überprüfung seiner Personaldaten stellte sich heraus, dass der Mann bereits in der Vergangenheit wegen Widerstandes gegen Vollstreckungspersonen in Erscheinung getreten war und über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt.

Aufgrund der Gesamtumstände nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und brachten ihn zur Wache, wo ein Arzt dem Betrunkenen eine Blutprobe entnahm.

Die Polizisten blieben unverletzt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

