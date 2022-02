Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen im Kreis

Bild-Infos

Download

Neuss; Kaarst (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Römerstraße kam es am Donnerstag (10.2.), zwischen 8 und 12:30 Uhr, zu einem Einbruch. Aus bisher ungeklärter Ursache verschafften sich die Unbekannten Zugang in den Flur und hebelten die Eingangstür einer Wohnung auf. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Armbanduhren.

In Kaarst überraschte die Bewohnerin eines Hauses an der Michaelstraße möglicherweise einen Einbrecher. Gegen 10:15 Uhr kam die Frau nach Hause und bemerkte einen Unbekannten, der sich in der Einfahrt ihres Einfamilienhauses an einem Fenster aufhielt. Als der Mann die Kaarsterin bemerkte, wirkte er nervös, fragte nach dem Weg und ging anschließend in Richtung Hubertusstraße davon. Anschließend bemerkte die Anwohnerin, dass die Fensterscheibe beschädigt war. Da der Verdacht nahe liegt, dass es sich bei dem Unbekannten um einen möglichen Einbrecher gehandelt hat, ist die Polizei mit der folgenden Zeugenbeschreibung auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Die Kaarsterin beschreibt den Mann wie folgt: im Alter zwischen 20 und 25 Jahren alt, etwa 175 Zentimeter groß und von schmaler Statur. Sie beschreibt den Unbekannten mit gebräunter Haut, Drei-Tage-Bart, schmales Gesicht mit braunen Augen und kräftigen Brauen. Er trug eine dunkle Mütze sowie Jacke und Handschuhe. Zusätzlich hatte er eine helle Plastiktüte sowie einen Hammer dabei. Die Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

An den beiden Tatorten sicherte die Polizei Spuren. Das Kommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben auf die Identität des Verdächtigen oder sachdienliche Hinweise an die Kripo unter der Nummer 02131 300-0 weitergeben können.

Die Polizei rät: Nicht ausreichend gesicherte Fenster und Türen sind mit einem einfachen Werkzeug schnell geöffnet. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter Telefon 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell