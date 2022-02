Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen zwei Motorräder vom Typ Honda CBR 1000 RA

Neuss (ots)

In der Zeit von Mittwoch (09.02.), 21:00 Uhr, bis Donnerstag (10.02.), 19:30 Uhr, entwendeten Diebe zwei Motorräder vom Typ Honda CBR 1000 RA aus einer Tiefgarage an der Herzogstraße in Grimlinghausen.

Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage ist zur Johanna-Etienne-Straße gelegen. Zum Tatzeitpunkt waren an den Maschinen die Kennzeichen NE-MB 27 und NE-D 960 angebracht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell