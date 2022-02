Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 47-jährigen Jan H. | Vermisstensache

Mönchengladbach, Neuss, Aachen, Niederlande (ots)

Aufgrund regionaler Bezüge teilen wir nachfolgende Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mönchengladbach (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5144713 ) vom 11.02.2022, 15:48 Uhr:

In einer Vermisstensache sucht die Polizei den 47-jährigen Jan H. Er soll sein gewohntes Lebensumfeld in Mönchengladbach bereits seit dem 15.12.2021 verlassen haben. Die Vermisstenanzeige wurde am Donnerstag, 10. Februar 2022 bei der Polizei Mönchengladbach erstattet. Er wird als Vermisster gesucht, weil aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse angenommen wird, dass er sich in einer Gefahr für Leib und Leben befindet. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen hielt sich Jan H. in den letzten Tagen offenbar im Bereich Aachen (4.2.) und Neuss (6.2.) auf. Jan H. könnte auch in Richtung Niederlande unterwegs sein. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach ihm blieben erfolglos. Personenbeschreibung: Männlich, 47 Jahre, 175cm groß, braune ohrlange Haare, große Ohren und große Nase, Statur hager Verhalten: wirkt gehetzt Bekleidung: unbekannt Eventuell wird ein Rollziehkoffer mitgeführt (in Form einer Aktentasche). Die Polizei fragt: Wer hat Jan H. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/74008 (wr) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161/29 10 222 Fax: 02161/29 10 229 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw

