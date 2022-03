Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Pkw aufgrund technischen Defekts in Brand geraten - Keine Person verletzt

Rieste (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, wurden die Freiwillige Feuerwehr Bersenbrück und die Polizei zu einem gemeinsamen Fahrzeugbrand gerufen. Ein VW-Caddy stand bei Eintreffen der Kräfte am Hastruper Damm Ecke Gehrder Damm in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde eine Seitenscheibe einer Bushaltestelle, der Fahrbahnbelag sowie eine Trafostation beschädigt. Der 66-Fahrzeugführer bemerkte zuvor während der Fahrt ein lautes Knallen im Bereich unterhalb des Fußraums und hielt daraufhin seinen Pkw an. Er verließ den mittlerweile qualmenden erdgasbetriebenen Caddy, welcher unmittelbar danach anfing zu brennen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 75.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der ausgebrannte Van wurde abgeschleppt.

