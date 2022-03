Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b Bramsche: Schwerer Verkehrsunfall auf der L70

Neuenkirchen b Bramsche (ots)

Am Donnerstagnachmittag verletzte sich ein 75-jähriger Autofahrer schwer, nachdem er auf der Ueffelner Straße mit einem Baum kollidierte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Gegen 16.05 Uhr war der Bramscher mit seinem Opel auf der Landesstraße in Richtung Ueffeln unterwegs. Mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der 75-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Straßengraben und kollidierte schließlich frontal mit einem Baum. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle brachte ein Rettungswagen den schwer aber nicht lebensgefährlich Verletzten in ein Osnabrücker Krankenhaus. An dem Opel vom Typ "Agila" entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeuges.

