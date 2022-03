Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Schledehausen: Einbrecher von Bewohnern überrascht - Polizei sucht Zeugen

Bissendorf (ots)

Am Montagnachmittag ist ein Einfamilienhaus in der Bad Essener Straße ins Visier eines Unbekanntes geraten. Gegen 17 Uhr betrat der Täter das Gebäude in der Nähe der Heinrich-Gerdom-Straße durch einen Hintereingang. Während sich die Bewohner im Garten aufhielten, durchsuchte der Dieb im Inneren diverse Räume nach Wertgegenständen. Mit einer dreistelligen Summe Bargeld verließ der Täter schließlich das Einfamilienhaus. Dabei wurde er von den Bewohnern bemerkt und flüchtete schließlich in unbekannte Richtung.

Zur Beschreibung:

- 170 cm - 25-30 Jahre alt - schmales Gesicht - kein Bart, keine Brille - südosteuropäisches Aussehen - volles, dunkles Haar, oben lang und an der Seite rasiert

Die Polizei aus Melle nimmt Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter 05422/920600 entgegen.

