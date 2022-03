Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Treibstoff aus Bagger an der Niedersachsenstraße entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (15.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (07.30 Uhr) machten sich unbekannte Personen an einer Baustelle in der Niedersachsenstraße zu schaffen. Auf Höhe des Übergangs zur Friedrichstraße stahlen die Täter im genannten Zeitraum mehrere Liter Diesel aus einem unverschlossenen Tank eines geparkten Baggers. Die Zufahrt zur freizugänglichen Baustelle erfolgt über einen längeren Feldweg im Kurvenbereich. Ein aufmerksamer Spaziergänger konnte den Beamten mitteilen, dass am Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr ein dunkelgrauer Kleinwagen (älteres Modell, möglicherweise ein Opel Corsa oder Ford Fiesta) mit polnischem Kennzeichen langsam über das Baustellengelände fuhr. In dem Fahrzeug saßen zwei kräftig gebaute Männer. Weitere Zeugen, die Hinweise auf die Tat, Täter oder den Kleinwagen und dessen Insassen geben können, werden gebeten sich unter 05439/9690 zu melden.

