Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen: Einbruch bei Fahrradhändler in Natrup-Hagen

Hagen a.T.W. (ots)

Am frühen Freitagmorgen, zwischen 03:45 Uhr und 04:15 Uhr, ereignete sich bei einem Fahrradhändler an der Industriestraße ein Einbruch. Mehrere unbekannte Täter waren mit einem Transporter zum Tatort gekommen. Um auf das betroffene Firmengelände zu gelangen, wurden zwei Elemente eines Zauns entfernt und ein abgestellter Kleinwagen wurde aus dem Weg geschoben. Um den Pkw beweglich zu machen, hatten die Täter diesen zuvor aufgebrochen. Nach dem gewaltsamen Eindringen in die Geschäftsräume wurden mehr als ein Dutzend hochwertige Zweiräder entwendet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen, denen im Bereich Industriestraße / Lengericher Landstraße in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Wer Beobachtungen machen konnte oder sonst Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

