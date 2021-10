Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Betrüger erbeuten Bargeld

Lingen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr kam es zu einem Betrug in der Friedrichstraße in Lingen. Zwei männlichen Täter gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich unter dem Vorwand eines vermeintlichen Wasserschadens Zugang zum Wohnhaus. Während ein Mann die Anwohnerin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der zweite Täter das Haus nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten eine Kassette mit Bargeld. Einer der Männer soll etwa 50 Jahre alt sein. Seine Figur wurde als stämmig beschrieben. Er hat hellbraunes Haar und trug ein kariertes Hemd, eine helle Hose sowie Sportschuhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt ausdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen und weist daraufhin, keine fremden Personen in Wohnungen oder Häuser zu lassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

