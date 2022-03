Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Zeugen nach sexueller Belästigung im Sonnenbrink gesucht

Hilter a.T.W. (ots)

Am Donnerstagabend wurde eine 25-Jährige in der Straße "Sonnenbrink" Opfer einer sexuellen Belästigung. Die Polizei führte noch am Abend eine umfangreiche Spurensuche durch. Gegen 19.50 Uhr war die Frau aus Bad Rothenfelde zu Fuß im "Amtsweg" unterwegs. In Höhe der Einmündung zum "Sonnenbrink" wurde die 25-Jährige von mehreren Männern, die ihr zuvor offenbar folgten, körperlich angegangen. Bekannte fanden die hilflose Frau schließlich hinter einer Hecke auf dem Boden und alarmierten die Polizei. Die Täter, von denen einer etwa 1,90 groß war, waren zu dem Zeitpunkt bereits in unbekannte Richtung geflohen. Freiwillige der örtlichen Feuerwehr unterstützten die Beamten bei der Spurensuche und leuchteten den Tatort aus. Nun suchen die Ermittler aus Georgsmarienhütte nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

