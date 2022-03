Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht mit Trunkenheit

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:15 Uhr, befuhr eine 24-jährige Osnabrückerin mit ihrem Ford Fiesta den Heiligenweg in nördliche Richtung. Auf dem Abschnitt zwischen Tannenburg und Ebertallee kollidierte die Frau mit einer ordnungsgemäß geparkten Mercedes E-Klasse und beschädigte diese nicht unerheblich. Anschließend flüchtete sie von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei den Unfall und den Fahrzeughersteller. Ein anderer Zeuge meldete kurz darauf einen stark beschädigten Ford Fiesta, dessen Kennzeichen und eine Beschreibung der Fahrerin. In der Rappstraße wurden Fahrzeug und Fahrerin von der Polizei angetroffen. Die 24-Jährige räumte den Unfall und ihre Weiterfahrt ein, sie war bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt geblieben. Die Beamten stellten einen Atemalkoholwert von mehr als 0,5 Promille fest, daraufhin erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 7000 Euro geschätzt.

