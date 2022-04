Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 27.04.2022, in dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 11.00 Uhr, hat ein Unbekannter ein verschlossenes sand-/goldfarbenes E-Bike der Marke Haibike aus einer geschlossenen Tiefgarage in der Hauptstraße gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.400 Euro.

