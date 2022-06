Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg, Lkrs. VS) BMW rammt Sattelzug

Triberg-Nußbach (ots)

In der Sommerauer Straße hat sich am Donnerstagnachmittag kurz nach 14 Uhr ein Unfall ereignet. Ein 81 Jahre alter Autofahrer war hinter einem Sattelzug auf der B33 in Richtung St. Georgen unterwegs. Als die Fußgängerampel bei einem Gasthaus auf Rot wechselte und eine Frau die Straße überquerte, bremste der Fahrer des Lasters ab. Dies bemerkte der Senior zu spät und prallte gegen den Auflieger. Am BMW wurde die Front eingedrückt, am Laster die Heckleuchte beschädigt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell