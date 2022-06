Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau L 277/ Lkr. Tuttlingen) Unfall im Begegnungsverkehr - 25.000 Euro Blechschaden 30.06.2022)

Fridingen an der Donau L 277 (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist es auf der Landesstraße 277 zwischen Bergsteig und Fridingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Blechschaden von insgesamt 25.000 Euro entstanden ist. Gegen 9.15 Uhr fuhr eine 26-Jährige mit einem Mitsubishi auf der L 277 von Bergsteig herkommend in Richtung Fridingen. In der "Öschkurve" geriet die Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und schrammte einen entgegenkommenden 71-jährigen Ford-Fahrer. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mitsubishi nach rechts über die Fahrbahn und streifte einen Eichenbaum. Glücklicherweise blieben beide Autofahrer unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Mitsubishi auf eine Höhe von rund 15.000 Euro und am Ford auf ungefähr 10.000 Euro.

