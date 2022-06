Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall beim Rückwärtsfahren - 10.000 Euro Blechschaden (30.06.2022)

Trossingen (ots)

In der Espachstraße ist es am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 25-jähriger VW Passat-Fahrer fuhr rückwärts von einem Grundstück in die Espachstraße und prallte dabei gegen den vorbeifahrenden Daimler eines 57-Jährigen, der in Richtung Spaichingen unterwegs war. Es blieb bei Blechschaden, den die Polizei insgesamt rund 10.000 EUR beziffert.

