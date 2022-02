Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Eine Person festgenommen

Burscheid (ots)

Am Mittwochabend (23.02.) konnte die Polizei dank eines aufmerksamen Zeugen einen 39-jährigen Einbrecher bei einem Wohnungseinbruch auf frischer Tat ertappen und vorläufig festnehmen.

Ein Anwohner der Straße Linde in Burscheid alarmierte gegen 20:40 Uhr die Polizei, da er im eigentlich unbewohnten Nachbarhaus das Zerbrechen von Glas wahrnahm. Zudem konnte er das Leuchten von Taschenlampen erkennen.

An einem freistehenden Wohnhaus stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine zerstörte Fensterscheibe im Erdgeschoss fest. Zudem konnte Licht im Keller des Hauses wahrgenommen werden. Die Polizeibeamten forderten sofort Unterstützung an, um das Haus zu umstellen.

Als die Einbrecher mit ihren Taschenlampen durch ein Fenster leuchteten, bemerkten sie die Polizei. Wenige Meter vor dem Haus konnte einer der flüchtenden Einbrecher gestoppt werden. Dem zweiten Täter, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, gelang durch ein Fenster die Flucht in südliche Richtung.

Der 39-jährige Täter wurde zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 39-Jährige erst vor wenigen Tagen in die EU eingereist ist und bereits bei weiteren Straftaten aufgefallen ist.

Da der Täter albanischer Staatsangehöriger ist und nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, besteht Fluchtgefahr, so dass er vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Burscheid gebracht wurde. Dort angekommen gab er an, unter der Einwirkung von Kokain zu stehen. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und vor Ort entnommen. Er soll nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen voraussichtlich am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. (ch/ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell