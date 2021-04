Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Keller - Trickdiebstahl auf Parkplatz - Auto-Kennzeichen gestohlen

Diebstahl aus Keller

Bad Hersfeld - Von Freitag (09.04.) auf Samstag (10.04.) entwendeten Unbekannte einen Akkuschrauber sowie eine Bohrmaschine aus einem Keller in der Straße "Am Frauenberg". Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstahl auf Parkplatz

Bebra - Am Montag (12.04.), gegen 16:30 Uhr, stahl ein unbekannter Täter einem 57-jährigen Mann aus dem Raum Hersfeld-Rotenburg auf einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße Bargeld aus dessen Geldbörse. Der Unbekannte bat den Rotenburger ihm Kleingeld zu wechseln und entwendete dabei unbemerkt Geldscheine aus dessen Geldbeutel. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto-Kennzeichen gestohlen

Ludwigsau - Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag (13.04.) die beiden Saisonkennzeichen HEF-IM 29 eines roten Subarus im Finkenweg. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Privatgrundstück abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

