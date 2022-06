Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Mit gestohlenem E-Bike unterwegs

Donaueschingen (ots)

Bei einer Kontrolle eines Pärchens hat die Polizei am Mittwochnachmittag ein gestohlenes E-Bike entdeckt. In der Breslauer Straße wurden die beiden 32 und 38-Jährigen einer Routinekontrolle unterzogen. Das Pedelec der Marke Bulls, mit dem der Mann unterwegs war, lag mit der Rahmennummer in dem Fahndungsbestand der Polizei ein. Es war diesem zufolge im März in Villingen-Schwenningen gestohlen worden. Das Rad wurde von der Polizei daher sichergestellt. Ob der 38-jährige auch den Diebstahl begangen hat, wird derzeit geprüft.

