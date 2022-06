Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen/ Lkr. Konstanz) 29-Jähriger löst größeren Polizeieinsatz aus (30.06.2022)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Donnerstagmorgen kurz nach 7:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Zeppelinstraße gekommen. Nachdem ein 29-Jähriger im Treppenhaus mit einem Messer andere bedrohte, stieg er in einer Wohnung im 2. Stock auf einen Fenstersims und drohte herunterzuspringen. Durch intensive Gespräche mit einer Anwältin und speziell ausgebildeten Polizeibeamten konnte der Mann letztendlich zur Aufgabe gebracht und widerstandslos von den Beamten in Gewahrsam genommen werden. Bereits während der Gespräche zeigte sich, dass sich der 29-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde anschließend zur Untersuchung in eine Fachklinik gebracht. Vor Ort war die Feuerwehr Rielasingen-Worblingen mit 16 Kameraden. Sie bauten zur Sicherheit des Mannes ein Sprungpolster am Einsatzort auf. Vier Mann des alarmierten Rettungsdienstes unterstützten ebenfalls den Einsatz.

