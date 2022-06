POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Polizei identifiziert Schlange

Schramberg (ots) - Ein zehn Jahre altes Mädchen ist am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in der Hauptstraße mit ihrem Fahrrad gegen ein Auto geprallt. Sie trug kein Helm und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Notarzt und Rettungsdienst untersuchten das Kind und brachten es in eine Klinik. Wie die Polizei feststellte, war sie an der Einmündung "Am Brestenberg" ...

