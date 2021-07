Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Bereits am 6. März kam es gegen 15.20 Uhr an der Straße Zum Wienberg in Geeste zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf wurde eine 33-jährige Frau vermutlich von zwei Männern geschubst und dabei leicht verletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

