Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots)

Am Donnerstag (05.08.2021) um 08.100 Uhr ist es auf der Recker Straße, L599, Ecke Ägypterstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Zwei Fahrzeuge fuhren so eng auf einander zu, dass sich die beiden linken Außenspiegel der jeweiligen Fahrzeuge berührten. Dabei wurden beide Spiegel zerstört. Wie der eine Unfallbeteiligte der Polizei mitteilte, soll sich der Unfallverursacher dabei teilweise auf der Fahrspur des Geschädigten befunden haben. Der Verursacher hat sich vom Unfallort entfernt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Lkw, Mercedes, gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell