POL-FR: St.Blasien/Todtmoos: Suche nach vermisster Wanderin wird in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY - ungelöst" ausgestrahlt

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 23.06.2022, ist ein Mann in Bad Säckingen beim Geldwechseln bestohlen worden. Gegen 09:30 Uhr war der Tatverdächtige an den 71-jährigen Mann herangetreten, der in seinem geparkten Auto in der Waldshuter Straße gegenüber der Post saß. Der Unbekannte bat den Senior, eine 2-Euro-Münze für den Parkscheinautomaten zu wechseln. Während der Senior in seinem Geldbeutel nach ...

mehr