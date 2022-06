Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagabend, 23.06.2022, gegen 17:45 Uhr, bei der Banschacher Brücke zwischen Waldshut und Tiengen. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Eine 48 Jahre alte Mercedes-Fahrerin hatte an der Einmündung zur L 161 in Richtung Küssaberg verkehrsbedingt gestoppt. Eine nachfolgende 45 Jahre alte BMW-Fahrerin fuhr auf. Während die Mercedes-Fahrerin zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus kam, lehnte dies die BMW-Fahrerin nach ihrer Erstversorgung an der Unfallstelle ab. Der Gesamtsachschaden dürfte bei rund 20000 Euro liegen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

