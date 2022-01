LFV-Sachsen: Verschiebung 7. Landesfeuerwehrtag / 5. Landesjugendfeuerwehrtag

Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.

LFV-Sachsen: Verschiebung 7. Landesfeuerwehrtag

Dresden (ots)

Unsere Landesfeuerwehr- und Landesjugendfeuerwehrtage waren immer ein Fest für die ganze sächsische Feuerwehrfamilie - ein Fest für alle Kameradinnen und Kameraden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Im Sommer 2022 sollte diese kombinierte Veranstaltung in Leipzig statt-finden. Das örtliche Orga-Team des Leipziger Feuerwehrverbandes e. V. hat gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband Sachsen e. V. schon ganz viel Zeit investiert, geplant und vorbereitet. Der visionäre Traum war ein Feuerwehrfest in der Leipziger Innenstadt mit den sächsischen Feuerwehren und Leipziger Bürgern und Besuchern. Noch Ende 2021 bestand der feste Wille, trotz aller Schwierigkeiten und trotz bestehender Planungsunsicherheit, den Landesfeuerwehrtag in diesem Jahr durchzuführen. Doch jetzt im Januar steht mit Omikron eine neue Welle der Pandemie an, von der noch niemand weiß, wie sehr die kritische Infrastruktur "Feuerwehr" betroffen sein wird. Dazu kommt, dass viele sächsische Feuerwehrangehörige nicht nur mit Bange in die Zukunft blicken, sondern bereits der Alltag herausfordernder ist denn je. Sowohl existentielle Ängste als auch die Sorge um die Gesundheit der Angehörigen, Freunde und nicht zuletzt der Kameradinnen und Kameraden treiben viele von uns um. Auch unseren Partnern und Unterstützern fällt es sehr schwer, unter diesen Voraussetzungen Personal und Investitionen zu planen und feste Zusagen zu erteilen. Im Ergebnis sind das keine Rahmenbedingungen, um einen unbeschwerten Landes(jugend)feuerwehrtag vorzubereiten und durchzuführen. Daher haben wir die aktuelle Situation noch einmal diskutiert und geprüft und haben uns die Entscheidung, die wir gemeinsam mit den Leipziger Kameradinnen und Kameraden getroffen haben, nicht leichtgemacht. In Abwägung der Risiken haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, 2022 diese traditionelle Veranstaltung nicht durchzuführen. Zu einem neuen Termin werden wir uns gemeinsam verständigen.

Dresden, 19.01.2022

