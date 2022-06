Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg/Schonach im Schwarzwald, Lkrs. VS) Autos bei Unfall erheblich beschädigt

Triberg/Schonach (ots)

Bei einem Unfall auf der B 33 bei Schonachbach sind am Mittwochnachmittag zwei Autos erheblich beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt. Passiert ist der Unfall gegen 16.30 Uhr zwischen Triberg und Hornberg. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Spanien, der mit seiner Familie von Triberg kam und dort unterwegs war, wollte kurz nach dem Zuckerhut-Tunnel nach rechts zum Kuckucksuhrenmuseum abbiegen, obwohl dies dort durch ein Verkehrszeichen verboten ist. Eine 55 Jahre Autofahrerin, die mit ihrem Golf hinterherfuhr und zu wenig Abstand hielt, prallte auf den Renault, wodurch die Airbags in ihrem Fahrzeug auslösten. Sie kam in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

