Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall an Auffahrt

Schwenningen/Dauchingen (ots)

An der Auffahrt zur B523 bei Dauchingen ist es am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 53-jähriger Fahrer eines Ford musste dort wegen anderem Verkehr anhalten, was ein 47-jähriger Fahrer eines BMW zu spät bemerkte. Er krachte ins Heck des vorausfahrenden, wodurch ein Schaden von über 10.000 Euro entstand. Der BMW-Fahrer wurde von der Polizei belehrt und verwarnt. Er räumte den Verstoß ein.

