Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrradfahrer kollidieren und werden leicht verletzt

Konstanz (ots)

Im Lorettowald ist es am Donnerstagnachmittag kurz nach 15 Uhr zu einem Unfall mit zwei Fahrradfahrern gekommen. Im Hockgraben bei den blauen Röhren stieß ein 22-jähriger offenbar aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit gegen einen entgegenkommenden 80-jährigen Radler. Bei dem Unfall zogen sich beide Verletzungen an Armen und Beinen zu. Der Senior wurde auch am Oberkörper verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Wegen des Unfalls war auch der Rettungshubschrauber unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell