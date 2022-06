Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.06.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Werbach-Niklashausen: Tubas entwendet

Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag zwei in Werbach-Niklashausen abgestellte Musikinstrumente. Die beide Tubas standen zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr in der Würzburger Straße zur Abholung. In dieser Zeit entwendeten die Täter die beiden Blaßinstrumente. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810.

Wertheim: Kleinkraftrad gestohlen

Ein Kleinkraftrad wurde am Mittwochmorgen durch Unbekannte in Wertheim entwendet. Das Fahrzeug stand gegen 4 Uhr in der Weingärtnerstraße vor einem Anwesen. Die Täter nahmen das Zweirad der Marke C.P.I. Motor mit und hinterließen damit einen Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Wertheim: Räuberischer Diebstahl

Zwei Jugendliche versuchten am Dienstagabend nach einem Diebstahl in Wertheim zu flüchten. Ein 16-Jähriger begab sich gegen 19.45 Uhr gemeinsam mit einem Freund in ein Lebensmittelgeschäft in der Willy-Brand-Straße. Dort nahm er eine Flasche Alkohol an sich und versteckte diese unter seinem T-Shirt. Die beiden passierten die Kasse ohne zu bezahlen und wurden vom Ladendetektiv angesprochen. Als sie weitergingen wurde der 16-Jährige festgehalten und es kam zum Gerangel. Hierbei wurden der Ladendetektiv und der Jugendliche leicht verletzt. Der Begleiter flüchtete zunächst, kam nach Eintreffen der Polizei aber zurück. Der 16-jährige Täter muss mit einer Anzeige rechnen und wurde an seine Eltern überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell