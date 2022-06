Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Randale in Busbahnhof - Zeugen gesucht

Eine öffentliche Toilette war das Ziel von Randalierern in Eppingen. Zwischen 18 Uhr am Sonntag und 7 Uhr am Montagmorgen beschädigten die Unbekannten die Herren- und Damentoilette am Busbahnhof in der Bahnhofstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Cleebronn: Defekte Pumpanlage führt zu Fischsterben in Teichanlage

Rund 150 Lachs- und Regenbogenforellen verendeten in einer Teichanlage bei Bönnigheim. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fiel eine Pumpanlage bei Cleebronn aus, wodurch das Abwasser aufgestaut wurde und über das Überlaufbecken in den Baumbach geriet. Zwischen 18 Uhr am Sonntag und 7 Uhr am Montag kam das Abwasser über den Baumbach in den Ensbach dessen Wasser wiederum die Fischteichanlage speist. In der Teichanlage verendeten Fische im Gesamtgewicht von etwa 110 Kilogramm. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell